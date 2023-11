Benfica-Inter | Inzaghi | “Ho già dato la formazione alla squadra Gioca Audero”

Leggi su sportface

(Di martedì 28 novembre 2023) Nel giorno prima della sfida di Champions League dell’a Lisbona contro ilè andata in scena la conferenza stampa di Simoneche, accompagnato da Carlos Augusto, ha parlato del match contro i portoghesi di domani, annunciando anche qualche scelta di. Ampio turnover per il tecnico ex Lazio. Le parole di: “La miaa Torino mi è piaciuta, poi si sa contro la Juventus non è mai facile ma siamo stati bravi a fare una buona partita e a dare prova di essere maturi. Siamo qui in Portogallo are una partita importante, con la grandissima soddisfazione di essere qualificati agli ottavi di finale con due giornate d’anticipo. Ma il nostro lavoro non è finito, c’è un primo posto da conquistare e domani dovremo fare una partita ...