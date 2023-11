Benfica-Inter | Dumfries resta a casa per un lieve affaticamento

Leggi su sportface

(Di martedì 28 novembre 2023) Denzelnon sarà a disposizione di Simone Inzaghi per il match, valido per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. L’esterno olandese ha un leggeromuscolare e quindi non sarà rischiato in vista della trasferta di Napoli in campionato. Nulla di grave, quindi, ma solo normale gestione fisica di un giocatore fondamentale negli schemi del tecnico piacentino.resterà a lavorare a Milano, svolgendo quindi un lavoro di scarico per recuperare in vista del ‘Maradona’. SportFace.