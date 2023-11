Benfica-Inter | Dumfries non parte per Lisbona | il motivo Buona notizia su Sanchez

(Di martedì 28 novembre 2023) Le ultime su Denzele Alexisin vista di, partita valida 5ª giornata del gruppo D di Champions League prevista mercoledì 29 novembre alle ore 21.– Secondo quanto riportato da Andrea Paventi, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, Denzelnon partirà per, dove l’sfiderà domani ilin Champions League, a causa di un affaticamento. Simone Inzaghi lo tiene a riposo anche in vista della sfida in casa del Napoli prevista domenica prossima. Molto probabilmente invece ci sarà Alexische torna a disposizione. Fonte: Sky Sport-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente ...

Benfica-Inter - formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Benfica-Inter - 5ª giornata Champions League : dove vederla in diretta TV e streaming

Benfica-Inter - le quote dei bookmakers

Champions - dove vedere Real-Napoli e Benfica-Inter in TV e streaming

Hostaria dei Campi: 'A voi la Champions', due giorni da non perdere

... mentre per mercoledì 29, sempre allo stesso orario, scenderanno in campo il Napoli con il Real Madrid in trasferta, mentre l'giocherà sempre fuori casa con il. La Lazio affronterà il ...

Champions League: Inzaghi cambia l'Inter contro il Benfica, Sanchez spera di esserci - Sportmediaset Sport Mediaset

Champions, Benfica-Inter: Sky o Amazon Prime Dove vederla in tv e in streaming fcinter1908

Inter, rifinitura in vista del Benfica: Sanchez in gruppo, out Dumfries

I nerazzurri partiranno nel pomeriggio per il Portogallo ma nell'allenamento si sono viste già diverse novità: dopo essersi allenato bene a parte nella giornata di lunedì 27, Sanchez è tornato ad ...

FCIN1908 / Inter, niente Benfica per Dumfries: è affaticato e resta a Milano

Niente Benfica per Denzel Dumfries. Come appreso da FCIN1908.it, l'esterno salterà la gara di Champions League dell'Inter in programma mercoledì. L'olandese è affaticato dopo la sfida contro la ...