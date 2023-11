Belen Rodriguez | la cena romantica con Elio Lorenzoni scatena le critiche

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 28 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezionenon si nasconde più nelle foto. Se prima compariva in ombra, nascosto dagli occhiali o in lontananza, adesso è in primo piano nello scatto con. La showgirl, infatti, ha pubblicato una foto con il compagno mentre sono a. Questa vacanza alle Maldive pare gli abbia uniti più che mai, tanto che si vocifera un matrimonio e una dolce attesa. Ma si sa, metterci la faccia comporta anche delle… Cosa avranno commentato gli utenti questa volta? Pare che non tutti siano felici di questa ...