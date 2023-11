(Di martedì 28 novembre 2023) Roma, 28 nov. (askanews) – La stretta monetaria operata dalla Bce continua a fare effetto suibancari nell’area euro, una manovra frenante che per la prima volta da ottoa questa parte vede i finanziamenti alleregistrare unsu base annua: meno 0,3%a fronte di un più 0,2% a settembre. Lo riporta la Bce nell’ultima statistica sugli sviluppi monetari nell’. La dinamica deialle famiglie ha segnato un indebolimento al più 0,6% annuo a, rispetto al più 0,8% di settembre. Secondo la Bce il generale aggregato monetario M3 ha visto ilgià in corso limarsi al meno 1%, al fronte del -1,2% di settembre. Inizialmente questi indicatori erano tra quelli più monitorati ...

Bce, primo calo da 8 anni prestiti a imprese eurozona, ottobre -0,3% Il Domani d'Italia

Lagarde (BCE), i tassi saranno fissati a livelli sufficientemente ... EURACTIV Italia

Quando i Banchieri fanno "Oooh!..."

Prima abbassa i tassi di interesse, portandoli "a zero" e "sottozero", per invogliare famiglie ed imprese ad indebitarsi per ravvivare il ciclo economico depresso dalla pandemia.

Bce, primo calo da 8 anni prestiti a imprese eurozona, ottobre -0,3%

Roma, 28 nov. (askanews) – La stretta monetaria operata dalla Bce continua a fare effetto sui prestiti bancari nell’area euro, una manovra frenante che per la prima volta da otto anni a questa parte v ...