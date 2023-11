Bayern Monaco vs Copenaghen – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 28 novembre 2023) Con lo status di vincitore del Gruppo A già assicurato, ilospita ilall’Allianz Arena nella gara di Champions League di mercoledì 29 novembre. Mentre gli uomini di Thomas Tuchel hanno in gioco solo l’orgoglio per le ultime due giornate, i loro omologhi scandinavi sono coinvolti in un’accesa lotta a tre per il secondo posto. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadrePer 80 minuti della quarta giornata di Super Lig turca, ilè stato ostacolato dall’agguerrita linea arretrata di Okan Buruk, che ...