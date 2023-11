Bayern Monaco | Neuer e Ulreich rinnovano fino al 2025

(Di martedì 28 novembre 2023) Da poco rientrato dopo la lunga assenza per infortunio, Manuelsi è subito riguadagnato la fiducia del. Il club campione di Germania ha infatti annunciato il rinnovoaldel 37enne portiere tedesco. Insieme a lui prolunga di un’ulteriore stagione anche il vice, il 35enne Sven. “Sono felice di restare alper un altro anno. Dopo il mio lungo infortunio, sono tornato con grande carica, mi piace molto stare in campo con questa squadra – ha spiegato-. Sono convinto che insieme ai tifosi potremo raggiungere i nostri grandi obiettivi nei prossimi anni e tra questi metto anche la finale di Champions League adi Baviera nel“. SportFace.

Dalla Germania : Bayern Monaco - tentativi di rinnovo per Muller

Bayern Monaco - Kane da urlo : batte altro record in Bundesliga

Bayern Monaco vs Copenaghen – probabili formazioni

Bayern Monaco-FC Copenaghen (Champions League - 29-11-2023 ore 21 : 00 ) : formazioni - quote - pronostici

Calcio: Bayern. Neuer e Ulreich rinnovano fino al 2025

... rinnova per un'altra stagioneDI BAVIERA (GERMANIA) - Da poco rientrato dopo la lunga assenza per infortunio, Manuel Neuer si è sibito riguadagnato la fiducia del. Il club campione di ...

ULREICH POTREBBE RIMANERE AL BAYERN MONACO: "ANNUNCIO A GIORNI" - Sportmediaset Sport Mediaset

Quanto ha speso Zverev per una trasferta col Bayern Monaco Esquire Italia

Calcio: Bayern. Neuer e Ulreich rinnovano fino al 2025

Il 37enne portiere, appena rientrato dopo una lunga assenza per infortunio, rinnova per un'altra stagione MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) ...

Xabi Alonso e la tattica dei 29 palloni: anche così il Leverkusen si è preso la vetta della Bundesliga

Xabi Alonso ha rigirato come un calzino il Bayer Leverkusen, in campo e fuori: ecco la “tattica dei 29 palloni” a bordo campo per ...