Basta squadre schiave di possesso palla e schemi | Guardiola ha scoperto il dribbling Guardian

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 28 novembre 2023) Mentre tutti ancora parliamo del Guardiolismo e persino in Inghilterra comincino ad averne a noia, è successo che– quasi a sua insaputa – si sta innamorando del. E che questa sia la novità vera del Manchester City di quest’anno. “Il calcio è una gabbia alla ricerca di un uccello. E qui quell’uccello si chiama Jérémy Doku“, scrive Jonathan Liew sul. Ilscrive “l’arrivo di Doku dal Rennes in estate si vociferava che non si fosse un acquisto di Pepma di un affare guidato dal direttore sportivo, Txiki Begiristain. Come la pausa termale che non avresti mai comprato per te stesso, Doku potrebbe non essere il giocatore chedesiderava. Gli scarabocchi di graffiti sui muri del palazzo. La piccola scintilla d’invenzione che rende carne ...