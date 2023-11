Avviso Meteo | Nevicate al Nord con Possibile Gelicidio | Attenzione alle Pianure

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 28 novembre 2023) Milano - Una perturbazione atlantica si prepara a interessare ilItalia, portando con sé precipitazioni che potrebbero assumere la forma di neve a quote basse, con il rischio concomitante di. La situazione richiede particolaregiovedì, soprattutto durante la notte e le prime ore del mattino. Arrivo della Neve ealLa perturbazione atlantica prevista per giovedì porterà precipitazioni significative sulItalia. Grazie alla presenza di aria fredda nei bassi strati atmosferici, si prevedonoa quote notevolmente basse in una prima fase. Successivamente, l'influsso di correnti meridionali più miti provocherà un aumento graduale del limite della quota neve. Neve in Collina o a Tratti in Pianura ...