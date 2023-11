Avvelenamenti intorno a Zelensky

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 28 novembre 2023) La tensione in Ucraina raggiunge vertici mai visti prima. Un mistero coinvolge Marianna Budanova, moglie del capo dell’intelligence militare ucraina, Kyrylo Budanov. Come riportato da fonti ucraine del ministero della Difesa di Kiev, Marianna sarebbe stata avvelenata. I medici che l’hanno in cura hanno trovato tracce di metalli pesanti riconducibili ad un “tentativo intenzionale” di avvelenamento, presumibilmente tramite il cibo. La notizia, che è stata diffusa in queste ore, sembra aver destato preoccupazione all’interno del cerchio magico del presidente Volodymyre di Budanov stesso, entrambi scampati a numerosi attentati contro la loro vita dall’inizio della guerra. La propaganda russa ha tentato più volte di diffondere false notizie circa la presunta uccisione dei leader ucraini per mano delle forze speciali, ma stavolta l’attacco è serio. Che sia stata ...