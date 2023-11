Avengers | The Kang Dynasty | Michael Waldron è lo sceneggiatore e ha già lavorato con Marvel

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 28 novembre 2023) Saràlodi: The: l’uomo di fiducia deiStudios, autore di Doctor Strange e il Multiverso della Follia, e showrunner di Loki 1, si occuperà di scrivere il primo dei due film che dovrebbero chiudere la Fase 6 delCinematic Universe.era già stato incaricato tempo fa di occuparsi di: Secret Wars, il capitolo conclusivo della Multiverse Saga. La notizia è stata riportata in esclusiva da Deadline: al momento non vi sono altri dettagli; è di qualche giorno fa, però, la notizia che Destin Daniel Cretton, regista designato per: The, avrebbe abbandonato il progetto per ...