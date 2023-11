Autovettura investe un cucciolo di elefante | il branco si vendica Accade in Malesia video

(Di martedì 28 novembre 2023) Undi elefanti selvatici inha calpestato un’auto che viaggiava lungo una strada statale dopo che la vettura aveva investito undel loro. Lo riferisce la Cnn citando fonti delle autorità locali. La vendetta deldi elefanti è avvenuta il 25 novembre, a Gerik, nella penisola malese. L’, una Perodua Axia bianca, era guidata da un uomo di 48 anni, che viaggiava insieme alla moglie 47enne e al figlio di 23 anni. LEGGI ANCHE Ladispoli, il leone fuggito dal circo gira per strada. Appello alla cittadinanza: restate in casa () Il leone marino diventa predatore e azzanna lo squalo: ilche ha sorpreso anche gli esperti Secondo la polizia di Gerik, la famiglia di tre persone stava percorrendo ...

Minaccia l'ex moglie e investe il genero, 'ma non sono mai stato condannato, ridatemi i fucili da caccia'

...ed è stato imputato per lesioni personali per aver cagionato al proprio genero lesioni giudicate guaribili in giorni 25 (frattura della XI costa destra) investendolo con la propria', ma ...

Autovettura investe un cucciolo di elefante: il branco si vendica ... Secolo d'Italia

Camion perde il carico che investe tre auto. Due morti. Arrestato l'autista TGLA7

Mercato delle assicurazioni auto in Italia: un settore in continua evoluzione

Il mercato delle assicurazioni auto in Italia è uno dei più importanti del Paese, con un valore di 26,5 miliardi di euro nel 2022 ...

Bazzano, schianto frontale tra auto: grave una 20enne

Ennesimo incidente sulle strade della provincia, dove due donne sono rimaste ferite. La ragazza è stata trasportata al Maggiore. Da accertare le dinamiche dello scontro avvenuto poco lontano dalla Baz ...