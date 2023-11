ATTACCHI ZERO-CLICK | VISITI UNA PAGINA WEB SENZA FARE NESSUN CLICK ED I CRIMINALI SONO DENTRO AL TUO TELEFONO

Leggi su analisideirischinformatici

(Di martedì 28 novembre 2023) Come suggerisce il nome, un “attacco” può infettare uno smartphone o un dispositivorichiedere l’intervento dell’utente o del proprietario. Isfruttano le attuali vulnerabilità operative, a differenza di altri tipi di attacco come il phishing o lo spamming che dipendono dalla manipolazione sociale per indurre le persone a seguire istruzioni dannose o ad avviare attività fraudolente. Il pericolo principale deglirisiede nel fatto che i loro autori non richiedono alcuna azione da parte della vittima.estremamente pericolosi perchépraticamente irrilevabili. L’aggressore deve ...