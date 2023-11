Atalanta | Kolasinac recupera per lo Sporting Toloi out | Zappacosta quasi

(Di martedì 28 novembre 2023) Zingonia. Alla vigilia del match decisivo di Europa League contro loLisbona, l’fa i conti con buone e cattive notizie: da un lato c’è uncheed è pronto a giocare, dall’altra Davidein grosso dubbio e l’assenza certa di Rafael. L’esterno classe 1992, sostituito poco dopo la mezzora nel match contro il Napoli, ha rimediato un trauma distorsivo alla caviglia destra che non ha avuto ulteriori complicazioni. Se non sarà con lo(poche speranze, ma non ancora tramontate), sarà probabilmente sul campo del Torino lunedì 4 dicembre. Come detto, buone nuove invece lato, che ha smaltito la botta al polpaccio che lo ha costretto a uscire ad un quarto d’ora dalla fine nella partita di sabato. ...

Atalanta - Kolasinac avverte il Napoli : 'So come fermare Kvara...'

Atalanta - Scalvini e Kolasinac avvertono il Napoli : “Sappiamo come fermarli”

Atalanta-Sporting, le probabili formazioni e dove vederla

Le probabili formazioni del match del Gewiss Stadium: ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman, Scamacca.