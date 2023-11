Assassin’s Creed Syndicate in Regalo | Il Dono Esclusivo di Ubisoft per il Black Friday

Leggi su gamerbrain

(Di martedì 28 novembre 2023) In un gesto senza precedenti, per un periodo limitato, i giocatori avranno l’opportunità di ottenere gratuitamente una copia di, il penultimo capitolo della serie prima della sua rivoluzionaria trasformazione inaugurata con Origins.GRATIS: Ecco come ottenerlo Il comunicato ufficiale dell’azienda francese è apparso in primo piano sulla pagina principale della promozione, annunciando: “è lieta di offrire. Potrai riscattare il tuo gioco gratuito dal 27 novembre alle 14:00 fino al 6 dicembre alle 14:00 (ora locale), garantendoti l’accesso al gioco in qualsiasi momento!” La finestra temporale limitata della promozione ...