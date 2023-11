Ascolti tv ieri | GF record dopo prima puntata Boom Mattino 5 News

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 28 novembre 2023) Glitv dilunedì 27 novembre 2023 hanno registrato per l'esordio de Il Metodo Fenoglio su Rai1 3.802.000 spettatori, share del 20.8%: Su Canale 5 Grande Fratello (QUI tutto quello che è successo) è stato visto da 2.809.000 spettatori, 21.2% di share. Ci sono volute ben 21 puntate per registrare un nuovo: questo dato è il secondo migliorequello registrato al debutto dello scorso 11 settembre pari a 2.994.000, 23%. Il debutto del nuovo programma di Salvo Sottile, FarWest su Rai3 ha conquistato un netto di 805.000 spettatori per uno share del 4.7%. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai2 film Qualcosa di Nuovo Italia 1 film Days to Kill Rete 4 Quarta Repubblica 790.000, 5.3% La7 La Maschera di Ferro 544.000, 3.1% Tv8 GialappaShow ...