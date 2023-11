Arriva il decalogo di Altroconsumo per risparmiare in settimana bianca

Leggi su italiasera

(Di martedì 28 novembre 2023) (Adnkronos) – Consigli pratici persulla neve a fronte di un’impennata dei prezzi per le settimane bianche in vista di Capodanno quando due persone potranno spendere fino a 4.500 euro a Cortina. A dettare dieci regole d’oro è l’associazione. 1. Innanzitutto, bisogna acquistare lo skipass solo per i giorni e le ore in cui si va a sciare. Esistono anche formule a ore o mezza giornata. 2. In alcune località, se si acquista lo skipass online, si ha diritto allo sconto del 5/10%. È utile verificare prima se sono presenti promozioni sul sito del comprensorio. 3. Al di fuori dei periodi considerati di picco (Natale, Carnevale in primis) e insi spende meno e ci si gode di più le piste perché sono meno affollate. 4. A volte gli hotel offrono sconti per gli impianti di risalita o pacchetti ...