(Di martedì 28 novembre 2023) (Adnkronos) – Consigli pratici persulla neve a fronte di un'impennata dei prezzi per le settimane bianche in vista di Capodanno quando due persone potranno spendere fino a 4.500 euro a Cortina. A dettare dieci regole d'oro è l'associazione. 1. Innanzitutto, bisogna acquistare lo skipass solo per i giorni e le ore in cui si va a sciare. Esistono anche formule a ore o mezza giornata. 2. In alcune località, se si acquista lo skipass online, si ha diritto allo sconto del 5/10%. È utile verificare prima se sono presenti promozioni sul sito del comprensorio. 3. Al di fuori dei periodi considerati di picco (Natale, Carnevale in primis) e insi spende meno e ci si gode di più le piste perché sono meno affollate. 4. A volte gli hotel offrono sconti per gli impianti di risalita o pacchetti all-inclusive che ...

Arriva il maltempo e si accendono i riscaldamenti : decalogo per risparmiare in bolletta

Arriva il decalogo di Altroconsumo per risparmiare in settimana bianca

Arriva il decalogo di Altroconsumo per risparmiare in settimana bianca

Arriva il decalogo di Altroconsumo per risparmiare in settimana bianca

Consigli pratici per fare fronte all'impennata dei prezzi in vista di Capodanno Consigli pratici per risparmiare sulla neve a fronte di un'impennata dei prezzi per le settimane bianche in vista di ...

Arriva il decalogo di Altroconsumo per risparmiare in settimana bianca Utilitalia

Decalogo per un Natale “povero” tviweb

Arriva il decalogo di Altroconsumo per risparmiare in settimana bianca

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - Consigli pratici per risparmiare sulla neve a fronte di un'impennata dei prezzi per le settimane bianche in vista di Capodanno quando due persone potranno spendere fino a 4 ...

Influenza, i medici illustrano il decalogo anti-virus (e il vero motivo per cui va indossata la sciarpa)

Arriva il freddo e arrivano i pronostici su un'impennata di casi di influenza, che già da un paio di settimane a questa parte ha iniziato a colpire in modo significativo. Secondo i dati diffusi dall'I ...