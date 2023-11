“Apre il portellone e si butta” Panico sul volo di linea | il gesto assurdo del passeggero | video

(Di martedì 28 novembre 2023) Paura su undurante la fase di decollo. No, non si è trattato di un attentato terroristico anche se il ricordo delle immagini dell’11 settembre è ancora tristemente vivo. Stavolta si è trattato deldi un uomo che all’improvviso si è avvicinato al, lo ha aperto e si è gettato di sotto gettando neltutti i passeggeri dell’aereo. Subito dopo tutti sono usciti e ilè stato rinviato. Le immagini dell’episodio sono state riprese col telefonino da un altrotestimone dell’accaduto. Il protagonista di questa assurda vicenda è stato poi fermato dal personale, bloccato a terra e trattenuto fino all’arrivo degli agenti di polizia. Successivamente l’uomo è stato trasportato in un ospedale per valutare le sue condizioni: si suppone che il soggetto ...

