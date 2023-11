Antimafia | audizione procuratore Luigi Patronaggio e Antonio Di Pietro

Leggi su lopinionista

(Di martedì 28 novembre 2023) ROMA – Mercoledì 29 novembre, alle ore 13.30, presso l’Aula del V piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere svolgerà l’digenerale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari. Venerdì 1° dicembre, alle ore 11.30, toccherà invece al seguito dell’diDi(foto), ex magistrato ed ex ministro del lavoro. Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv. E’ quanto si legge in una nota diramata dall’ufficio stampa della Camera dei Deputati. L'articolo L'Opinionista.