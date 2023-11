Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi | 28 Novembre

Leggi su zon

(Di martedì 28 novembre 2023): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 28Clara è turbata per il contenzioso che si è creato fra lei e Alberto a causa di Eduardo e Rosa decide di dare un taglio netto al passato. Damiano fa una scelta che lo porta a mettere a rischio il proprio futuro e scatena le ire di Eugenio. Un gesto molto carino da parte di Ida induce Diego a credere che sia tempo di accorciare le distanze fra loro, ma le cose non vanno come sperava. La proposta di lavoro ricevuta da Filippo viene snobbata ...