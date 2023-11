Angelo Iannelli | “Vicini Margini” è il nuovo singolo

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 28 novembre 2023) Da venerdì 1° dicembre 2023 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “” ildi, che anticipa l’uscita delalbum, pubblicato da Matilde Dischi e distribuito da Artist First. Il brano “”, muovendosi tra sogno e realtà, tra passato e presente, racconta una relazione che è stata vissuta in un’eterotopia, appena fuori i confini della vita e della società, dove si stava bene proprio perché sospesi a un passo dalla felicità, “come Roby Baggio negli USA”. È in questi “” della vita e della società, infatti, che spesso ci si cerca e ci si trova interiormente; probabilmente è proprio a una “prossimità della ...