Angela uccisa a coltellate | il marito assolto per vizio totale di mente

(Di martedì 28 novembre 2023)perdi. La decisione è stata presa dalla Corte d’Assise di Rimini, stabilendo che Raffaele Fogliamanzillo dovrà trascorrere i prossimi venti anni in una Rems (la residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) e non in carcere. L’uomo, la sera del 22 aprile 2022, aveva ucciso la moglieAvitabile a. Quello di, fu il primo di tre femminicidi che si consumarono a Rimini tra la primavera e l’estate di quell’anno nel giro di poco più di un mese e anche per questo sconvolse a lungo l’opinione pubblica. Le figlie dial corteo per celebrare la giornata contro la violenza sulle donne Lo scorso sabato, 25 novembre, le figlie diAvitabile hanno sfilato in un corteo ...