Andria | femminicidio | 42enne uccisa dal marito L' uomo ha accoltellatola donna in presenza dei figli poi lo ha comunicato al 118

Leggi su noinotizie

(Di martedì 28 novembre 2023) Ha ammazzato la moglie. L’accoltellata, presenti o. Poi ha telefonato al 118 per comunicarlo. Accaduto ad. Ildelladi 42 anni nel pomeriggio, in un’abitazione in una zona rurale. L'articolodal L'haindeipoi lo haal 118 proviene da Noi Notizie..