Andrea Duilio | Sky | Pronti a entrare nel mercato della telefonia

Leggi su tvzoom

(Di martedì 28 novembre 2023) «Dopo il wi-fl, Sky entra anche nellamobile Per i clienti sarà più semplice» CorriereSera, di Daniele Manca, pag. 43 E arrivò anche Sky mobile.ha passato gran partesua storia dentro uno dei maggiori gruppi telefonici mondiali, Vodafone. Oggi, è alla guida di Sky. Due anni fa fu chiamato dagli azionisti americani, il colosso Comcast che quest’anno ha festeggiato i venti anni di presenzatv a pagamento sulitaliano. «A dire il vero non abbiamo tanto festeggiato, per rispetto verso una personalità che ha fatto la tv italiana, Silvio Berlusconi, scomparso lo scorso giugno proprio durante l’anniversario», spiegache si appresta a guidare questa nuova avventura nel mondo...