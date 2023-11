“Ancora due femminicidi | a Bergamo altra manifestazione contro la violenza di genere”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 28 novembre 2023). “Noi manteniamo la nostra promessa. Abbiamo dichiarato: ‘Ogni volta che si ripeterà uno saremo pronte a tornare in piazza per gridare mai più, basta donne uccise, bastadi!. È già successo, di nuovo, due volte in due giorni: due donne sono state ammazzate dal marito. Una a Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma, una ad Andria. La prima picchiata ripetutamente con una mazza da cricket. La seconda accoltellata. Altre storie didomestica, altre morti che si potevano evitare. E noi torniamo in piazza. Manteniamo la nostra promessa”. Il movimento Stop Femminidi Bg lancia l’appuntamento per giovedì 30 novembre alle 18.30 in piazza Matteotti, davanti al palazzo del Comune. “E invitiamo tutte le persone che, come noi, sono stanche di assistere impotenti a ...