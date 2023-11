Anche Roma nelle immagini riprese dal satellite spia lanciato dalla Corea del Nord

Strage di Fidene, a giudizio Claudio Campiti. L'Avvocatura chiede "non luogo a procedere"

leggiSparatoria a, morta una delle donne ferite: vittime salgono a 4 L'Avvocatura chiede il 'non luogo a procedere' Nel procedimento compariranno come responsabili civili, per omessa ...

Pyongyang ci spia, anche Roma tra le foto del nuovo satellite RaiNews

Anche Roma nelle immagini riprese dal satellite spia lanciato dalla ... L'Identità

Strage di Fidene, a giudizio Claudio Campiti. L'Avvocatura chiede "non luogo a procedere"

Il gup di Roma ha rinviato a giudizio il 58enne Claudio Campiti per ... il ministero degli Interni, quello della Difesa e anche il poligono di tiro dove Campiti prese la pistola. Lo Stato è chiamato a ...

Genoa, Strootman è out. Per Retegui prove di rientro

Se ne saprà di più tra oggi e domani, quando Retegui proverà a forzare un po’: bisognerà vedere come reagirà il ginocchio, in particolare il legamento collaterale che già nella primavera scorsa gli ...