Brasile - Romario scatena la polemica : “Ancelotti? Non lo vogliamo…”

Ancelotti,'vogliamo chiudere primi, ma con Napoli sarà dura'

giocare domani la miglior partita possibile per chiudere già con la certezza di essere primi del girone". Così il tecnico del Real Madrid Carlosuona la carica alla vigilia della ...

Ancelotti,'vogliamo chiudere primi, ma con Napoli sarà dura' Agenzia ANSA

RILEGGI LIVE - Real Madrid, Ancelotti: "Vogliamo vincere per il primo posto! Napoli Nessuna... Tutto Napoli

Ancelotti "Col Napoli non cerco rivincite, felice per Mazzarri"

'Sono stato molto bene in azzurro, il Real il club più grande al mondo' MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - 'Se fosse per me gli rinnoverei il contratto ...

Ancelotti: "Mazzari un amico, per me nessuna rivincita sul Napoli"

Il tecnico del Real glissa sul futuro, ma in vista della sfida con i campioni d'Italia elogia il suo gruppo nonostante l'emergenza: "Voi non ci credevate, ma io l'ho sempre detto: abbiamo una grande r ...