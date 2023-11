Ancelotti | “Real Madrd-Napoli | Non è Vendetta | È una Sfida”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 28 novembre 2023) Carlo, allenatore delMadrid, affronta ilin Champions League con rispetto e ammirazione per il suo ex club e per l’attuale allenatore Mazzarri. Carlo, allenatore delMadrid, in conferenza stampa ha commentato la prossimadi Champions League contro il, un club che ha un posto speciale nel suo cuore.suMadrid-ha sottolineato l’importanza della partita contro il, un incontro che potrebbe determinare la posizione delMadrid nella fase a gironi della Champions League. “Per superare ilservirà la migliore prestazione possibile,” ha dichiarato, riconoscendo ...