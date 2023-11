(Di martedì 28 novembre 2023) Il tecnico del Real Madrid in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro ilin Champions ...

Real Madrid - Modric “avvisa” Ancelotti : “Non sono rimasto per stare a guardare”

Ancelotti avvisa: 'Attenzione al contropiede del Napoli'

Il tecnico del Real Madrid in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli in Champions ...

Napoli, Simeone avvisa il Real: "Amo l'Atletico, sogno un gol al Bernabeu" Corriere dello Sport

LIGA - Cadice-Real Madrid 0-3, Ancelotti torna in vetta in attesa del ... Eurosport IT

"Avviso ai naviganti sul Napoli", la previsione di Calamai: "Campionato pazzo"

Luca Calamai nel suo editoriale odierno ha messo in evidenza le squadre che si sono messe in evidenza in questo week end di Serie A.

Cadice-Real Madrid 0-3: Rodrygo avvisa il Napoli, doppietta e assist

Una doppietta dell’attaccante brasiliano, che confeziona anche l’assist del 3-0 per Bellingham, permette ai blancos di sbancare il Nuevo Mirandilla di Cadice e di scavalcare in vetta alla classifica i ...