Amici | ribellione degli allievi contro i professionisti | Holden | Ayle e Mida puniti duramente

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 28 novembre 2023) Se pensi che la competizione televisiva sia solo un gioco, ti sbagli di grosso. In una recente puntata di23, i ballerini hanno espresso la loro frustrazione e protesta riguardo una sfida che sembra essere stata preparata in modo non equo. Ecco cosa è successo. Nella puntata di23 trasmessa domenica scorsa, il clima si è riscaldato quando i ballerini del programma hanno espresso la loro disapprovazione riguardo la sfida tra Nicholas e Michele. La direttrice artistica Nancy Berti ha deciso di posticipare la sfida, causando così un'onda di proteste. La sfida tra Nicholas e Michele La sfida prevede che Nicholas e Michele preparino una stessa coreografia e la eseguano per un confronto diretto. Tuttavia, Nicholas non è per nulla soddisfatto dell'esibizione che gli è stata assegnata, affermando: "Non c'è modern, è solo latino". Questa ...