Amici | provvedimento disciplinare per tre cantanti | cos’è accaduto nel daytime

Leggi su 361magazine

(Di martedì 28 novembre 2023), ecconelandato in onda su Canale 5 oggi, martedì 28 novembre, oggi è andato in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento del. Nicholas e Michele dopo la sfida avvenuta nella scorsa puntata, domenica dovranno nuovamente sfidarsi. I due ballerini scoprono qual è la nuova comparata. Nicholas dopo il video della coreografia che dovranno studiare dichiara: “E’ praticamente solo latino, di cosa stiamo a parlare? Non è equilibrata come cosa. Va bene tutto però fino ad una certa”. “No non c’è, ho visto più latino” dichiara lo sfidante Michele. I ragazzi affrontano un confronto con i ballerini che hanno creato la coreografia. Leggi anche –> La ruota della fortuna: slitta la messa in onda del programma Mediaset? Ecco...