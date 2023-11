Amici 23 | i ballerini in protesta contro i professionisti e i provvedimenti disciplinari

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 28 novembre 2023)23 è tornato in onda questo pomeriggio, martedì 28 novembre 2023, su Canale 5 con una nuova puntata del daytime. Che cosa sarà accaduto agli allievi in questo nuovo appuntamento con la striscia quotidiana del talent? Come sempre, ve lo sveliamo qui di seguito. La coreografia di Nicholas vs Michele: sfida non equa? Come già saprete, la sfida di NicholasMichele è stata congelata per volere della giudice esterna Nancy Berti. La professionista, ha richiesto una comparate per entrambi i danzatori. Sia Nicholas che Michele hanno scoperto la coreografia che dovranno ballare. Nicholas però non ha ben preso il balletto in quanto è convinto che si tratti di una coreografia latina, con pochissimo modern. Questo vale a dire che, a suo dire, la sfida non può essere equilibrata. La stessa opinione di Nicholas è condivisa anche dagli altri allievi ...