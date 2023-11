Altro femminicidio | uccisa a 16 anni da due ‘amici’ 15enni Sui loro smartphone la scoperta choc

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 28 novembre 2023) Sono adolescenti le due persone accusate di aver ucciso una ragazza di 16in un parco. I due avevano una lista con cinque nomi di persone che volevano uccidere, una di queste è la vittima del feroce omicidio organizzato l’11 febbraio 2023. I suoi presunti assassini sono accusati di aver pianificato l’omicidio per diverse settimane, se non mesi, prima di attirare la vittima in un parco con la scusa di sniffare della cocaina. Secondo la giuria i due adolescenti, 15al momento del fatto, hanno pianificato di uccidere la 16enne due settimane prima, ma sono stati ostacolati quando lei ha annullato l’incontro all’ultimo minuto. La ragazza e il ragazzo, che non possono essere nominati perché minorenni, avrebbero pugnalato la vittima 28 volte in un “attacco prolungato e violento” l’11 febbraio 2023. “Mio figlio è morto”. L’annuncio ...