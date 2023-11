Altro femminicidio | uccisa a 16 anni da due ‘amici’ 15enni Sui loro smartphone la scoperta choc

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 28 novembre 2023) Un’adolescente transgender è stata pugnalata a morte da due sedicenni che volevano “vedere se urlava come un ragazzo o una ragazza”. I due giovani assassini avevano una lista con cinque nomi di persone che volevano uccidere, una di queste è la vittima del feroce omicidio organizzato l’11 febbraio 2023. Brianna, questo il nome della 16enne, è stata attirata in un parco isolato con la scusa di sniffare cocaina. Secondo i primi accertamenti, i due imputati, il cui nome non è stato reso noto poiché minorenni, avrebbero pugnalato la vittima 28 volte in un “attacco prolungato e violento” l’11 febbraio 2023.Leggi anche: Uccise quattro donne compresa l’amica della Meloni: ecco perché può evitare il carcere Brianna Ghey, studentessada due 16enni Lunedì, la Crown Court di Manchester, in vista dell’udienza ha spiegato: “La tesi ...