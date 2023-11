Almanacco del 28 novembre

Leggi su fremondoweb

(Di martedì 28 novembre 2023) Il vero nome di San Francesco era Giovanni. Sapete come mai fu mutato in Francesco? San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, è conosciuto come il santo poverello. Nacque ad Assisi nel 1182, da una famiglia della nascente borghesia. In assenza del … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.