Almanacco del 28-11-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 novembre 2023)del giorno mi chiamo martedì Martedì 28 novembre Buona giornata a tutti voi amici e amiche da parte di Francesco Vitale superate lunedì dai lo vedete che già un po’ più in discesa è comunque o comunque perlomeno la strada si sia Chiama dritto per dritto regole per prendere tempo quando Roger non ti ha portato gli appunti per la giornata di oggi ho i monitor ritardano No il cui l’unica certezza è sapere che oggi è martedì 28 novembre per esempio si potrebbe fare del freddo che t’ha scendendo sulle nostre trave sul cambiamento climatico Tommy ci sono tantissime cose di cui si potrebbe parlare nel frattempo che insomma Roger si smuove nella sua scrivania e arriva da queste parti comunque siamo pronti sicuramente anche oggi per fare tanti auguri salutarvi e andare a fare il nostro bel viaggio come sempre nel tempo poi oggi la giornata del d’oro per esempio questo ...