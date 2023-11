Allerta meteo per forte vento | ad Ostia chiudono le strade | ecco quali

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 28 novembre 2023) Roma, 28 novembre 2023 – A causa del maltempo il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato un’ordinanza, a seguito della segnalazione del Sistema di Protezione Civile Regionale per le forti raffiche dipreviste anche per la giornata di oggi, martedì 28. L’ordinanza, come si legge in un post di Roma Capitale, prevede la chiusura dei cimiteri e vieta le attività nei parchi. Sono chiuse, inoltre cinque: via di Castelfusano, via dei Pescatori e via della Villa di Plinio nel X Municipio, via Federico Ozanam nel Municipio XII e via di Santa Cornelia nel XV. L’gialla (leggi qui) interessa tutto il Lazio, dove si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali su tutta la Regione, con rinforzi fino a burrascasui rilievi e sui settori costieri. Forti mareggiate lungo ...