Allerta meteo oggi | intenso maltempo | le previsioni

Leggi su europa.today

(Di martedì 28 novembre 2023) Nuova ondata disull'Italia, con temporali in particolare al Centro e al Sud.gialla in nove regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia, Toscana e Umbria.arancione per mareggiate e vento forte sulle coste toscane, con scuole chiuse nel...