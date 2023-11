Alla Mostra d’Oltremare la festa degli ex professori e allievi dell’ISEF

(Di martedì 28 novembre 2023)hanno partecipato oltre mille ospiti tra ex. Intervenuti anche alcuni atleti olimpionici tra cui Giuseppe Abbagnale, Sandro Cuomo, Mino Marsili, Valter Molea, Franco e Pino Porzio, Giovanni Postiglione, Davide Tizzano ed Emanuela Olivieri Mennea. Grande successo per l’evento ideato e organizzato daiAlfredo Pagano e Manfredo Fucile. Presentata

Giulia Cecchettin si era iscritta alla scuola di disegno Comics - la direttrice : "Aveva talento - ora una mostra per lei"

Aldo Fallai celebra Giorgio Armani in una mostra

Con i ricatti alla Grecia - Kiev si dimostra partner inaffidabile per tutti i Paesi della UE

Mark Knopfler, la sua collezione di chitarre all'asta a Londra da Christie's

... seguiti dall'intera collezione innellaprevendita presso la sede di Christie's a ... è una delle tre Gibson ES - 335 vintage che Mark acquistò da Rudy Pensafine degli anni '90, due ...

Torna il Christmas Village alla Mostra d’Oltremare: tenda fucsia contro la violenza sulle donne ilmattino.it

Christmas Village alla Mostra d'Oltremare, domani la presentazione ... Il Denaro

Prato, arriva il mercatino e la mostra di presepi degli ospiti della Cui

Prato, 28 novembre 2023 - La Cui, il centro diurno per disabili, come ogni anno organizza il tradizionale mercatino, dove si possono trovare decorazioni natalizie per l’albero, la tavola, la casa, tut ...

Spy x Family 2 mostra il miglior combattimento di Yor Forger

L'episodio 33 della stagione 2 di Spy x Family ha mostrato il miglior combattimento di Yor Forger: una lotta fra assassini!