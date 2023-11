Alberto Scagni ancora in coma I silenzi del compagno di cella | è l’assassino del cold case svedese

(Di martedì 28 novembre 2023) Durante l’aggressione in carcere da parte di due magrebini era presente anche il pizzaiolo arrestato quest’anno per il presunto omicidio dell’ex fidanzata nel 1995. Al fratello di Alice è stato ricostruito il naso. La famiglia ha presentato un esposto

I genitori di Alberto e Alice Scagni : «I nostri figli come Giulia - lo Stato non li ha difesi. Ora ci resta solo l’amore per il nipotino»

Uccise la sorella Alice - Alberto Scagni resta in coma farmacologico dopo il pestaggio in carcere

Interrogatorio Filippo Turetta, il ragazzo ammette davanti al gip di aver ucciso Giulia Cecchettin

Durante l’aggressione in carcere da parte di due magrebini era presente anche il pizzaiolo arrestato quest’anno per il presunto omicidio dell’ex fidanzata nel 1995. Al fratello di Alice è stato ricost ...