Alberto di Monaco | le accuse finiscono in tribunale

Leggi su velvetmag

(Di martedì 28 novembre 2023) Le gravidi corruzione contro gli ex intimi confidenti del principedipreoccupano da mesi la famiglia reale monegasca. La questione, però, adesso è destinata a finire all’interno delle aule del. Da diversi mesi sul sito Les Dossiers du Rocher, infatti, continua ad apparire materiale incriminante che rivela una presunta corruzione nel Principato. Fin da subito, però, il principeha cercato di prendere le distanze dalla questione con scelte difficili e forti, come il licenziamento dei suoi stretti collaboratori. Tra i file di questi documenti compare il nome di Claude Palmero, che ha svolto per molti anni il ruolo di più stretto confidente della famiglia reale. In particolare, Palmero ha svolto il ruolo da consulente finanziario del principe ...