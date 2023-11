Albamonte | “Ecco il significato dell’attacco del ministro Crosetto”

Leggi su notizie

(Di martedì 28 novembre 2023) Eugenio, pm di Roma ed ex segretario di Area, in un’intervista a ‘La Repubblica’ commenta lo scontro tra magistrati e. Sta facendo molto discutere lo scontro tra i magistrati e il. Su questa vicenda in un’intervista a La Repubblica interviene anche Eugenio, pm di Roma ed segretario di Area, corrente finita nel mirino del titolare della Difesa. “Che io sappia non ci sono indagini su di lui o sul suo partito – spiega il giudice – penso che alla fine il cerchio magico del premier si sia fatta l’idea sbagliata che la magistratura voglia fare opposizioni o un golpe giudiziario. Ma di certo non è vero“.attacca duramente il– Notizie.com – © Ansa“Le parole ...