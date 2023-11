Ahed Tamimi | l’icona della protesta palestinese tra i detenuti che Israele potrebbe liberare

(Di martedì 28 novembre 2023) (Adnkronos) – Fra le 50 detenute cheessere liberate dalle carceri israeliani c'è anche l'attivista, una delle iconein Cisgiordania, recentemente arrestata per post sui social in cui incitava a uccidere i coloni. A quanto scrive Times of Israel, la 22enne è stata inserita nella lista delle detenute che

Fra le 50 detenute che potrebbe essere liberate dalle carceri israeliani c'è anche l'attivista, una delle icone della protesta palestinese in Cisgiordania, recentemente arrestata per post sui social in cui incitava a uccidere i coloni. A quanto scrive Times of Israel, la 22enne è stata inserita nella lista delle detenute che

La tregua tra Hamas e Israele regge. Ma in Cisgiordania si muore

L'accordo negoziato dal Qatar ha consentito finora il rilascio di 50 ostaggi israeliani e di 150 palestinesi imprigionati ...