Agguato a Fuorigrotta | gambizzato fratello del boss in un parcheggio

Gambizzato da uno sconosciuto mentre era in un parcheggio del quartieredi Napoli: è quanto ha riferito agli agenti del commissariato San Paolo Gennaro Iadonisi, 60enne incensurato, fratello del ras Francesco, medicato e dimesso, con una prognosi di 30 giorni, ...

E' Gennaro Iadonisi, fratello del boss Francesco Iadonisi, l'uomo ferito in un agguato a colpi di arma da fuoco (cinque per la precisione) avvenuto ieri seria in via Rossetti a Fuorigrotta. Il raid si ...

Medicato all'ospedale San Paolo di Napoli, il 60enne, incensurato, fratello del boss Francesco Iadonisi è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni ...