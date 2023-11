Agenda rossa | quando Mutolo mi raccontò dei suoi colloqui con Falcone e Borsellino

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 novembre 2023) In questi giorni emergono – dopo 31 anni – nuovi elementi sull’appartenuta al magistrato Paoloe misteriosamente scomparsa dopo l’attentato di via D’Amelio. Sono state perquisite le abitazioni dei congiunti del funzionario di polizia e capo della Mobile palermitana Arnaldo La Barbera, deceduto da anni. L’non è stata rinvenuta. Mi preme evidenziare che conobbi il dottor La Barbera nel periodo immediatamente dopo il suo incarico a capo della Mobile di Palermo. Infatti, per volere del capo della polizia Parisi, La Barbera mi convocò al Viminale, invitandomi a far parte di un team investigativo operante a Palermo, che sarebbe stato da lì a poco costituito, affidandomi l’intera gestione. Seppure meravigliato da cotanta considerazione e fiducia nei miei confronti, sia da ...