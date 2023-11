Aerospace & Defense Meetings | prima partecipazione di Anfia

Leggi su impresaitaliana

(Di martedì 28 novembre 2023) Adla filiera automotive si confronta con università, player internazionali, PMI e start-up di altri settori industriali aprendosi a possibili collaborazioni e sinergie su nuove tecnologie e sistemi di alimentazione Torino – Prende il via domani la nona edizione di Aereospace and– l’unica business convention internazionale per l’industria aerospaziale e della difesa organizzata in Italia – in programma all’Oval Lingotto di Torino dal 28 al 30 novembre. Cinque i focus che guideranno la manifestazione di quest’anno: sustainability; green aviation,; cybersecurity, space ecosystem; lunar economy, advanced; urban air mobility ...