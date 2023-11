“Addio | leggenda” Cinema in lutto | i suoi film hanno fatto la storia

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 28 novembre 2023)inper la scomparsa del volto noto di Hollywood. È morto venerdì 24 novembre a Los Angeles all’età di 96 anni dopo una lunga carriera di successo e premi, come quello alla carriera ricevuto dalla Director’s Guild of America nel 1990 o quello come Membro Onorario a vita della DGA. L’annuncio della scomparsa è stato dato lunedì sera con un comunicato stampa condiviso dalla famiglia. Nato il 3 agosto 1927 a Boston, era cresciuto a Dorchester, nel Massachusetts, negli Stati Uniti d’America. Aveva frequentato il Boston College, cambiando la sua specializzazione da biologia a teatro, e la Yale University studiano regia. La notizia della scomparsa ha lasciato il mondo deline tanti colleghi e attori lovoluto ricordare sui social, unendosi al dolore della ...