Addio al Superbonus | la stretta sui nuovi incentivi è servita | ristrutturazione per pochi e senza detrazioni

(Di martedì 28 novembre 2023) Chiuso il capitolo delal 110%, il governo pensa ad altri strumenti per l’efficientamento energetico degli edifici. Soprattutto in vista della direttiva Ue sulle case green. L’era dello sconto in fattura e della cessione del credito è ormai alle spalle, ma l’esecutivo ha i fondi del Pnrr per le ristrutturazioni delle abitazioni delle famiglie più povere da sfruttare. Il meccanismo sarà molto diverso. Innanzitutto con un tetto al reddito, facendo accedere solo chi è davvero in difficoltà Un’importanteche cancellerà anche il sistema dellefiscali. Si passerà invece per le Esco, le società di servizi del settore energetico, secondo quanto anticipa il Corriere della Sera.al, sui lavori nelle abitazioni arriva lae il tetto al ...