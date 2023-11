Addio a Elliot Silverstein | il genio del cinema | suo il film Un uomo nato cavallo

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 28 novembre 2023), rinomato regista americano celebre per il suo lavoro in “Unchiamato“, ci ha lasciato il 24 novembre a Los Angeles a 96 anni. La sua scomparsa è stata annunciata dalla famiglia il lunedì sera successivo.iniziò la sua carriera nel mondo delnegli anni ’60, con il suo primo grande successo, “Cat Ballou” nel 1965, una commedia western che vedeva come protagonista Jane Fonda e che portò a cinque nomination agli Oscar e un premio all’Academy Award come miglior attore a Lee Marvin. Proseguì la sua carriera dirigendo altridi successo come “Cominciò per gioco…” nel 1967 e “La macchina nera” nel 1977. “Unchiamato” del 1970, si distinse come un cult movie, con Richard ...